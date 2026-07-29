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البقرة
155
2:155
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ١٥٥
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍۢ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٥٥
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَیْءٍ
مِّنَ
الْخَوْفِ
وَالْجُوْعِ
وَنَقْصٍ
مِّنَ
الْاَمْوَالِ
وَالْاَنْفُسِ
وَالثَّمَرٰتِ ؕ
وَبَشِّرِ
الصّٰبِرِیْنَ
۟ۙ
اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے اور (اے نبی ﷺ بشارت دیجیے ان صبر کرنے والوں کو
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Dr Maryam Fayyaz
فالو
8 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2
بسم اللہ
کبھی کبھی انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں لگتا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو رہا۔
یہ معاملہ آپ کے بچے کا ہو سکتا ہے، شریکِ حیات کا، نوکری کا یا زندگی کے کسی اور پہلو کا۔ لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔
شاید یہ سب اتفاق نہیں۔ شاید یہ ایک ایسا امتحان ہے جو خاص آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسا امتحان جس میں آپ کا ردِعمل، آپ کا رویہ، آپ کی سوچ، اور دل میں چھپی ہوئ...
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10
1
Queen Ansaari
فالو
16 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2
ہاں کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں سے جو ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں ہماری پسندیدہ ہوتی ہیں
ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے؟؟ ہماری صحت !!
اللہ پاک کبھی کبھار ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کردیتا ہے یہ جاننے کیلئے کہ اس کا بندہ کتنے پانی میں ہے
اب کچھ بندے ذرا سی بیماری پر وویلا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی۔کچھ لوگ اس بیماری کو اگنور کرنے لگ جاتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ۔ایسا کرنا بلکل غلط ہے۔کیونکہ صحت اللہ ...
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6
1
Tahira Fatima
فالو
29 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2
قدرت کی سب سے گہری کسوٹی شاید یہی ہے کہ انسان کا دل کہاں بندھا ہوا ہے۔
زندگی کے آنگن میں جب خوشی کی دھوپ اترتی ہے، تو شکر کے سجدے اکثر ہونٹوں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ دل مطمئن ہوتا ہے، مگر آزمایا نہیں جاتا۔
پھر اچانک وہ لمحہ آتا ہے جب وہی آنگن سایوں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ ہوا جیسے رک جاتی ہے، راستے الجھ جاتے ہیں، اور انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے۔
یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں ایمان کی اصل تعمیر شروع ہوتی ہے۔
صبر یہاں خاموشی کا نام نہیں، نہ ہی بے حسی یا ہا...
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7
3
Memuna Umber
فالو
49 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2-156
میں نے ہمیشہ انگریزی میں لکھا ہے، کبھی اُردو میں کچھ تحریر نہیں کیا، لیکن آج یہاں ایک بہن کا لکھا ہوا پڑھ کے دل کیا کہ اپنی زبان میں لکھا جائے۔
اللہ پاک ہے، اور جب ہم اُس پر کامل یقین کر لیں تو شاید ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کامل یقین بہت کم خوش نصیب کر پاتے ہیں۔ میں خود اس درجے پر نہیں پہنچ پائی۔
میں نے بہت ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو شاید دیکھنے میں تو دین سے دور نظر آتے ہیں مگر ان کا یقین بہت پختہ ہوتا ہے۔ ان کی نماز، قرآن ...
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6
3
Dr Maryam Fayyaz
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2-156
﷽
آزمائشیں سمندر کی لہروں کی طرح آتی ہیں، کبھی نرم اور کبھی شدید۔ میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں، ایک ایسی عورت جس نے بہت کچھ برداشت کیا ہے—اپنے گھر کو چھوڑنے کی تکلیف اور نئی زندگی کی تعمیر۔ ان تمام مشکلات کے باوجود، وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں۔ وہ کوئی عالمہ نہیں ہیں، لیکن ایک عاجز بندے کی طرح وہ اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ سالوں کے دوران، انہوں نے قرآن کے تراجم کو بے شمار کاپیوں میں لکھا ہے۔ ہر نوٹ بک ان کی محبت اور لگن کی گواہی دیتی...
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9
4
Basit Minhas
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2-157
وہ غم جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے اس خوشی سے کئ زیادہ اچھا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے
16
13
Dr Maryam Fayyaz
فالو
8 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2، 2:29
Bismillah.
Sometimes you just can’t take it anymore.
It can be a situation with your child, your spouse, your job, or any other challenge life places before you. Yet there seems to be no way out. You simply have to deal with what has been placed before you.
Perhaps that situation is not random. Perhaps it is a place where your response, your reactions, your thoughts, and even what you quietly carry in your heart are being examined.
Challenges...
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18
6
Ammia Hassan
فالو
10 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2، 5:94-6
I recently went through a very difficult time, not once, but repeatedly through different struggles in life. There were moments when I asked myself, “Why is this happening to me, ya Allah?” I felt exhausted.
Despite everything, I still tried to stay close to Allah through the Qur’an, du’a, and helping others.
Then a close friend reminded me of something beautiful:
“Don’t see this dunya as your final destination. Every hardship is temporary, and...
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13
2
Noor hassan
فالو
18 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2
Today, while calling the adhan, my voice was here—but my heart was far away.
In the safety and calm around me, I found myself thinking of Gaza… of voices that may want to rise with the same call, yet are surrounded by fear, uncertainty, and danger. How easy it is for me to stand and call people to الصلاة without hesitation. And how heavy it must feel for others to hold onto that same act of worship when the sky itself feels unsafe.
For a moment...
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8
3
Mashrah Taha
فالو
19 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 155:2
At first, hardship may feel like punishment. But when the heart realizes it is Allah’s test to purify the soul, the perspective changes. If I see every trial as Allah’s invitation to draw closer to Him, my patience strengthens, complaints fade, and peace enters the heart.
Allah reminds us: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍۢ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ
“And We will sure...
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5
2
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