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البقرة
152
2:152
فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ١٥٢
فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ١٥٢
فَاذْكُرُوْنِیْۤ
اَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوْا
لِیْ
وَلَا
تَكْفُرُوْنِ
۟۠
پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرنا۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Queen Ansaari
فالو
14 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 152:2
میں مایوسی کے آخری دہانے پر ہوں۔میں ان سب دوستوں سے پیچھے رہ گئی ہوں جو بچپن میرے ساتھ تھے۔سب نے بہت کچھ achieve کر لیا ہے اپنی لائف میں۔
جبکہ کہ میں وہی کی وہی رہ گئی ہوں۔میں نے بہت سی چیزوں کے حصول کیلئے اپنی مکمل کوشش کی ۔لیکن میں کچھ بھی حاصل نہیں کرپائی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بہت اگے نکل گئے۔۔ پر میری ہر effort مجھے مزید نیچے کی طرف کھینچتی چلی گئی۔
لیکن یہ آیت مجھے احساس دلاتی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جن پر میں ن...
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4
2
Eman Naeem
فالو
29 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 152:2
کچھ دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آنے لگا تھا۔۔۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے آخرت میں بھول جائیں۔۔۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ان کی رحمت نہ رہے… تو پھر میرا کیا بنے گا؟
پھر ایک دن نماز کے بعد اس آیت نے میرے دل کو تسلی دی
"تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔"
اسی لمحے مجھے سب سمجھ آ گیا۔۔۔
مجھے اس دنیا میں اللہ کو یاد رکھنا ہے
تاکہ آخرت میں اللہ مجھے یاد رکھیں۔
کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
"تم مجھے یاد کرو، میں...
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7
0
Mehar Zadi
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 60:40، 152:2، 33:8، 7:14
*چار چیزیں کبھی نہ چھوڑیں اپنا معمول بنا لیں:*
*۱- اللّٰه تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے!*
*`فاذکرونی اذکرکم:` 'تم ميرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔'*
*(سورۃ البقرۃ || آیت نمبر: 152)*
*۲- شکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جائیں گے!*
*`لئن شکرتم لا زيدنكم:` 'اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔'*
*(سورۃ ابراهيم || آیت نمبر: 7)*
*۳- دعا نہ چھوڑیں ورنہ آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے:!*
*`...
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8
3
Basit Minhas
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 152:2
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
منسلک آیة رمضان کی تیاری کے لیے موزوں ترین آیات میں سے ایک ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے عظیم مفسر امام الرازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ:
---
اردو ترجمہ:
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
'پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرنا۔' (البقرہ: 152)
جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے: ذکر اور شکر۔
ذکر تین طرح سے کیا جا سکتا ہے:
1. زبان سے –...
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12
2
Afsah Iqbal
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 152:2
سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں:
'فَاذۡكُرُوۡنِىۡٓ اَذۡكُرۡكُمۡ وَاشۡکُرُوۡا لِىۡ وَلَا تَكۡفُرُوۡنِ
لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔'
ہم نے اپنی زندگی اس غلط اسٹینڈرڈ کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں گزارنی کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز رہیں، بلکہ ہمیں اپنے جذبات اپنی توانائی اپنی کوشش اس standard پر انویسٹ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ یاد رہے ہم اس کی یاد سے غافل نا ہوں اور وہ ...
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8
3
hafeez saba
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 13:34، 152:2
انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ واقعی اس کا حق دار ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے؟ صحت، زندگی، اولاد، گھر، دوست، ماحول، علم اور مہارتیں سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم ان کی واقعی قدر کر رہے ہیں؟
دوسری جانب، ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں اور ان کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی صحت کی واپس...
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2
0
Iraj Marjan
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 151:2-153
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعا کی اجابت اس آیت میں رسول مکرم ﷺ کے تعارف کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہاں پر صرف آپ ﷺ کے منسب کا تعارف نہیں کرایا گیا بلکہ ساتھ ہی اس منسب سے منسلک ذمہ داریوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ تلاوتِ آیات، تزکیہ، اور تعلیم۔
ذرا اس ترتیب کو دیکھیئے اس پہ غور کریں کتنا لطیف نقطہ پوشیدہ ہے یہاں پر کہ رسالت کے مطالب میں سے سب سے اول درجہ تلاوت آیات کا ہے، رسول مکرمﷺ کے دل پر جو کلام اتارا گیا وہ انہوں ن...
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9
5
Rayaan Shafi
فالو
9 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 1:108-2، 152:2
The meaning of Eid and Arafah can't be captured by only following the observances, because we must also internalize and embody the core values that it represents, such as charity, generosity, sacrifice, sincerity, and communal solidarity ... and one powerful reminder that came to my mind is the value of gratitude.
We have to be grateful and we have to include it in our worship as well. It's a good thing to worship out of obedience, for forgivene...
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36
5
ekaterina myachina
فالو
18 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 152:2، 37:2، 282:2، 5:2، 2:2، 286:2، 126:2، 6:1
Between a Question and Its Answer
On entering Surah البقرة (al-Baqarah — The Cow)
There is a moment — almost imperceptible — when, as you move through the Qur’an, you pass from asking into being answered.
It does not announce itself. There is no clear boundary, no visible threshold. You turn the page, as you would in any book, and yet something in the atmosphere shifts — like stepping into a space that feels familiar, but somehow more attentiv...
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33
10
najee elhila
فالو
22 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 152:2، 18:16، 7:14
🌙 Gratitude (Shukr) in Ramadan
Ramadan is not only about hunger. It is about appreciating what we already have. Food. Water. Family. Safety. Faith. 🤍
Allah says:
“If you are grateful, I will surely increase you.” (Qur’an 14:7)
Gratitude brings increase — not always in money, but in peace, barakah, and closeness to Allah.
🥖 Gratitude for Blessings
When we fast all day, even a sip of water at iftar feels special. This reminds us that bless...
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3
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