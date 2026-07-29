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البقرة
151
2:151
كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ١٥١
كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًۭا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ١٥١
كَمَاۤ
اَرْسَلْنَا
فِیْكُمْ
رَسُوْلًا
مِّنْكُمْ
یَتْلُوْا
عَلَیْكُمْ
اٰیٰتِنَا
وَیُزَكِّیْكُمْ
وَیُعَلِّمُكُمُ
الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ
وَیُعَلِّمُكُمْ
مَّا
لَمْ
تَكُوْنُوْا
تَعْلَمُوْنَ
۟ؕۛ
جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے (تمہارا تزکیہ کرتا ہے) اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Basit Minhas
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 151:2
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ہو نہ یہ پھُول تو بُلبل کا ترنُّم بھی نہ ہو
چَمنِ دہر میں کلیوں کا تبسّم بھی نہ ہو
یہ نہ ساقی ہو تو پھرمے بھی نہ ہو، خُم بھی نہ ہو
بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا اِستادہ اسی نام سے ہے
نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے
(اقبال)
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
اور وہ تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تم خود کبھی نہیں جان سکتے تھے۔
کچھ لوگوں کو شاید یہ ترجمہ تھوڑا عجیب لگے ...
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18
9
Iraj Marjan
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 151:2-153
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعا کی اجابت اس آیت میں رسول مکرم ﷺ کے تعارف کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہاں پر صرف آپ ﷺ کے منسب کا تعارف نہیں کرایا گیا بلکہ ساتھ ہی اس منسب سے منسلک ذمہ داریوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ تلاوتِ آیات، تزکیہ، اور تعلیم۔
ذرا اس ترتیب کو دیکھیئے اس پہ غور کریں کتنا لطیف نقطہ پوشیدہ ہے یہاں پر کہ رسالت کے مطالب میں سے سب سے اول درجہ تلاوت آیات کا ہے، رسول مکرمﷺ کے دل پر جو کلام اتارا گیا وہ انہوں ن...
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9
5
Basit Minhas
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 151:2
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
And he teaches you that which you couldn't have known by yourselves.
Implying, without him, There was no way or means possible to have knowledge of the things that he teaches you.
The translation might come up as a bit odd to some, however Dr. Fadel Saleh Alsamerai RA in his book معاني النحو while describing the benefits of ما كان يفعل (or لم يكن يفعل) writes:
والمعنى الثاني على نفي الحدث قِبَلا
'And the second mean...
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26
15
Nadia
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 9:91، 151:2
In verse 151 of surah al-Baqarah, Allah describes some of the directives given to His prophets with regards to the aims and objectives of their mission. I would like to focus here on the aspect of purification. What is meant here by purification is spiritual purification, as Allah repeats in 91:9: 'Successful indeed is the one who purifies their soul'. This verse comes after seven consecutive verses where Allah swears by different objects, the s...
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8
2
R. Ebied
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 151:2-157
Juz 2: Purify to Beautify
A Beloved Prophet (peace be upon him) sent to recite the verses, purify, and teach the book and wisdom. Notice how the verse mentions the Prophet (peace be upon him) was sent from among the people, he is not a stranger to their challenges, he is a loving, empathetic, understanding leader who seeks to recite the verses and purify before teaching the book and the wisdom.
Receiving the beauty and guidance of the Quran re...
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8
2
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