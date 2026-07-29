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البقرة
15
2:15
الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥
اَللّٰهُ
یَسْتَهْزِئُ
بِهِمْ
وَیَمُدُّهُمْ
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟
درحقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 15:2
اللہ کا مذاق؟
یہ پڑھ کے اٹکی۔
اللہ مذاق نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے۔ انہوں نے مذاق کیا،اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کرتے رہو۔
اور "يَمُدُّهُمْ" ڈھیل دیتا ہے۔
یہ ڈھیل یہ سب سے بڑی سزا ہے۔
جب اللہ کسی کو گناہ پر گناہ کرنے دے اور کوئی رکاوٹ نہ آئے، یہ رحمت نہیں، یہ ڈھیل ہے۔
میں نے سوچاجب زندگی بہت smooth چل رہی ہو اور میں غافل بھی ہوں تو رکنا چاہیے۔
کہیں یہ ڈھیل تو نہیں؟
یا اللہ!مجھے ڈھیل نہیں، رہنمائی دے۔ چاہے تکلیف سے ہو۔
2
0
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 15:2
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے۔
یہ استہزاء سزا در لباسِ نعمت ہے۔ یہاں 'اللہ ان سے مذاق کرتا ہے' کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ (نعوذباللہ) انسانوں کی طرح کسی کی تضحیک کرتا ہے۔
یہاں اللہ کا مذاق دراصل 'عدلِ کامل' ہے۔ جسے دنیا والے مہلت سمجھتے ہیں، مگر وہ عذاب کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی دین کا مذاق اڑائے، تو اللہ عقل کا چراغ بجھا ...
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3
5
Almas K.
فالو
24 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 8:2، 11:2-15
Today, something struck me while revisiting this passage, and I was truly amazed. It caught my attention in a way it never had before, so I thought I would share it here.
The words of Allah are an endless ocean. When we notice or discover one gem among the countless treasures, the only words that come to the tongue are: SubhanAllah!
There is such depth in the words of Allah, and such precise and consistent usage, that each time we return to them,...
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21
6
tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 14:2-15، 13:57
The way the mock they believers by pretending to be pleased with their religion and on their side , Allah mocks them by not immediately punishing them in the worldly life to give them the illusion that they are on the right path in the dunya until they are just about to cross the bridge on the day of judgment that leads to paradise when a wall will be built to seperate between them and the believers and that's when they were realize they were ...
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5
0
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