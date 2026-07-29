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البقرة
139
2:139
قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ١٣٩
قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ١٣٩
قُلْ
اَتُحَآجُّوْنَنَا
فِی
اللّٰهِ
وَهُوَ
رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۚ
وَلَنَاۤ
اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ ۚ
وَنَحْنُ
لَهٗ
مُخْلِصُوْنَ
۟ۙ
(اے نبی ﷺ ان سے) کہیے کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو (دلیل بازی کر رہے ہو) اللہ کے بارے میں ؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل اور ہم تو خالص اسی کے ہیں
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Reshad Noorzay
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 124:2-141
Juz 1 Part 8
Theme: The natural way, the true path of Ibrahim (as), submission to Allah, preparation for the next generation
Key Terms: sibghataAllah, 'akifeena, sufaha
Lessons: Dua of Ibrahim, building a foundation on righteousness, connecting with our forefathers, leaving a legacy for our children, seeking the natural path of Allah, true submission to Allah alone
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