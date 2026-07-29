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البقرة
115
2:115
ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ١١٥
وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ١١٥
وَلِلّٰهِ
الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۗ
فَاَیْنَمَا
تُوَلُّوْا
فَثَمَّ
وَجْهُ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
وَاسِعٌ
عَلِیْمٌ
۟
اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں یقیناً اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Salihu Abba
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 115:20، 115:2، 27:55، 35:46
Indeed, the best among humanity and jinn are those of unwavering determination (Ulul Azm), whose resolve is firmly anchored in their journey toward Allah. Determination, in its essence, is about maintaining focus on the ultimate goal: attaining nearness to Allah. Life, in all its complexities, continuously presents opportunities for progress and self-improvement. Yet, while some seize these opportunities to draw closer to their Creator, others ar...
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