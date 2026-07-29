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البقرة
111
2:111
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ١١١
وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١١١
وَقَالُوْا
لَنْ
یَّدْخُلَ
الْجَنَّةَ
اِلَّا
مَنْ
كَانَ
هُوْدًا
اَوْ
نَصٰرٰی ؕ
تِلْكَ
اَمَانِیُّهُمْ ؕ
قُلْ
هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو یہ ان کی تمنائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو
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ekaterina myachina
فالو
18 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 111:2، 39:10، 23:8
When the Qur’an Stops Being Distant
It began, unexpectedly, with a podcast.
Not a short clip you play in the background and forget—but one of those conversations that quietly pulls you in, almost without permission.
I didn’t plan to finish it. But somewhere between one idea and the next… I stayed.
Over four million people had already watched it. A discussion hosted by Waie Foundation in Doha, titled: “How Does the Qur’an Open Its Doors to Us?...
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