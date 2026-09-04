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تفسیر: البقرة 2:11
البقرة
11
2:11
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمْ
لَا
تُفْسِدُوْا
فِی
الْاَرْضِ ۙ
قَالُوْۤا
اِنَّمَا
نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ
۟
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না’, তারা বলে, ‘আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই।’