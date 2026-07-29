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البقرة
106
2:106
۞ ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ١٠٦
۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍۢ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١٠٦
مَا
نَنْسَخْ
مِنْ
اٰیَةٍ
اَوْ
نُنْسِهَا
نَاْتِ
بِخَیْرٍ
مِّنْهَاۤ
اَوْ
مِثْلِهَا ؕ
اَلَمْ
تَعْلَمْ
اَنَّ
اللّٰهَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟
جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم (اس کی جگہ پر) لے آتے ہیں اس سے بہتر یا (کم از کم) ویسی ہی کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے ؟
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Momina Mominaw
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 106:2
اہلِ علم کے نزدیک یہ آیت اصلًا آیات یا شرعی احکام کی تنسیخ کے بارے میں ہے۔ تاہم میرے نزدیک اس میں ایک عمومی سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب وہ ہم سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ جب اللہ ہم سے کو...
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زینب فاطمہ
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 106:2
کبھی بھی کسی چیز کو بھی ناممكن نہ سمجھا کریں
جو خیر کے کام جو بھلائی کا کام آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔جو آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں اُن کے بارے میں پر امید رہیے۔ کیوں ؟ اس لیے کہ اللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں
اور یہ جملہ اپنے آپ سے یہ آیت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کریں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تم جانتےنہیں ہو تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں ۔۔🤍
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