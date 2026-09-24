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Tafsir Fathul Majid العنكبوت کی تفسیر، آیت 69
العنكبوت
69
29:69
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ٦٩
وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩
وَالَّذِیْنَ
جَاهَدُوْا
فِیْنَا
لَنَهْدِیَنَّهُمْ
سُبُلَنَا ؕ
وَاِنَّ
اللّٰهَ
لَمَعَ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟۠
اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے ہم لازماً ان کی راہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے
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