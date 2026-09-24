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Tafsir Fathul Majid العنكبوت کی تفسیر، آیت 51
العنكبوت
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
اَوَلَمْ
یَكْفِهِمْ
اَنَّاۤ
اَنْزَلْنَا
عَلَیْكَ
الْكِتٰبَ
یُتْلٰی
عَلَیْهِمْ ؕ
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَرَحْمَةً
وَّذِكْرٰی
لِقَوْمٍ
یُّؤْمِنُوْنَ
۟۠
کیا ان کے لیے یہ (نشانی) کافی نہیں کہ ہم نے آپ ﷺ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں
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