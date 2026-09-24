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Tafsir Fathul Majid العنكبوت کی تفسیر، آیت 48
العنكبوت
48
29:48
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٤٨
وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨
وَمَا
كُنْتَ
تَتْلُوْا
مِنْ
قَبْلِهٖ
مِنْ
كِتٰبٍ
وَّلَا
تَخُطُّهٗ
بِیَمِیْنِكَ
اِذًا
لَّارْتَابَ
الْمُبْطِلُوْنَ
۟
اور (اے نبی ﷺ !) آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے (اگر ایسا ہوتا) تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے
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