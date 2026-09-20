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Tafsir Fathul Majid تفسیر: العنكبوت آیہ 20
العنكبوت
20
29:20
قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشي النشاة الاخرة ان الله على كل شيء قدير ٢٠
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
قُلْ
سِیْرُوْا
فِی
الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا
كَیْفَ
بَدَاَ
الْخَلْقَ
ثُمَّ
اللّٰهُ
یُنْشِئُ
النَّشْاَةَ
الْاٰخِرَةَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
عَلٰى
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟ۚ
ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے (یا اٹھائے گا) دوسری بار یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے
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Tafsir Fathul Majid
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