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Tafsir Fathul Majid تفسیر: العنكبوت آیہ 14
العنكبوت
14
29:14
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ١٤
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ ١٤
وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَا
نُوْحًا
اِلٰی
قَوْمِهٖ
فَلَبِثَ
فِیْهِمْ
اَلْفَ
سَنَةٍ
اِلَّا
خَمْسِیْنَ
عَامًا ؕ
فَاَخَذَهُمُ
الطُّوْفَانُ
وَهُمْ
ظٰلِمُوْنَ
۟
اور ہم نے بھیجا تھا نوح ؑ کو اس کی قوم کی طرف تو وہ رہا ان کے مابین پچاس برس کم ایک ہزار برس تو ان کو آپکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے
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