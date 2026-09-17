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Tafsir Fathul Majid تفسیر: الأنبياء آیہ 82
الأنبياء
82
21:82
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذالك وكنا لهم حافظين ٨٢
وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًۭا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ ٨٢
وَمِنَ
الشَّیٰطِیْنِ
مَنْ
یَّغُوْصُوْنَ
لَهٗ
وَیَعْمَلُوْنَ
عَمَلًا
دُوْنَ
ذٰلِكَ ۚ
وَكُنَّا
لَهُمْ
حٰفِظِیْنَ
۟ۙ
اور شیاطین میں سے (بھی ہم نے بہت سوں کو مسخر کردیا تھا) جو اس کے لیے (سمندروں میں) غوطہ خوری کرتے تھے اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے اور ہم ہی ان پر نگران تھے
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