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Tafsir Fathul Majid تفسیر: الأنبياء آیہ 81
الأنبياء
81
21:81
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَیْمٰنَ
الرِّیْحَ
عَاصِفَةً
تَجْرِیْ
بِاَمْرِهٖۤ
اِلَی
الْاَرْضِ
الَّتِیْ
بٰرَكْنَا
فِیْهَا ؕ
وَكُنَّا
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عٰلِمِیْنَ
۟
اور (ہم نے مسخر کردیا تھا) سلیمان ؑ کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں
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