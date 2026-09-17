Всякий, кому удается оказаться в сени Божьей милости, оказывается защищен от любых напастей. Такие люди обретают счастье и добро, познают радость и благополучие, а также удостаиваются похвалы. Пророк Лут заслужил это, потому что он был благочестивым праведником. Его поступки были правильными и чистыми, и если он допускал ошибки, то Аллах непременно исправлял его. Воистину, праведность и благочестие помогают рабу оказаться в сени Божьей милости, тогда как испорченность лишает человека этой милости и добра. Безусловно, самыми праведными людьми были Божьи пророки, и поэтому Аллах охарактеризовывал их таким славным эпитетом. Тут уместно вспомнить, что пророк Сулейман воззвал к Аллаху со словами: «Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов» (27:19).