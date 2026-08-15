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تفسیر: الأنبياء 21:3
الأنبياء
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِیَةً
قُلُوْبُهُمْ ؕ
وَاَسَرُّوا
النَّجْوَی ۖۗ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ۖۗ
هَلْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۚ
اَفَتَاْتُوْنَ
السِّحْرَ
وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ
۟
ان کے دل کھیل کے خوگر ہوچکے ہیں اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہیں یہ (محمد ﷺ مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑنے جا رہے ہو
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Tafseer Jalalayn
﴿لَاهِیَةࣰ﴾ غَافِلَة ﴿قُلُوبُهُمۡۗ﴾ عَنْ مَعْنَاهُ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَى﴾ الكلام ﴿ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ بدل من واو وأسروا النجوى ﴿هَلۡ هَـٰذَاۤ﴾ أَيْ مُحَمَّد ﴿إِلَّا بَشَرࣱ مِّثۡلُكُمۡۖ﴾ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحْر ﴿أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ﴾ تَتَّبِعُونَهُ ﴿وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ٣﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْر