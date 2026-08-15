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تفسیر: الأنبياء 21:2
الأنبياء
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
یَاْتِیْهِمْ
مِّنْ
ذِكْرٍ
مِّنْ
رَّبِّهِمْ
مُّحْدَثٍ
اِلَّا
اسْتَمَعُوْهُ
وَهُمْ
یَلْعَبُوْنَ
۟ۙ
نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے
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[
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٢)
] هیچ زیكرو یادو وەحى و قورئانێكیان بۆ نایات لە لایەن پەروەردگاریانەوە كە تازە دابەزیوە ئیللا كە گوێی لێ ئەگرن ئەوان یاری ئەكەن وە گرنگی و بایەخی پێ نادەن، (ئیبنو عەبباس) بە كافرانى قوڕەیش دەفەرمێت: (ئەوە چیتانە قورئانى پیرۆز تازەترین كتابە ئێوە شوێنى ناكەون كەچى ئەڕۆن پرسیار لە جولەكە دەكەن كە تەوراتەكەیان دەستكارى كراوەو زیادو كەم كراوە؟!) .