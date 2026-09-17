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Tafsir Fathul Majid تفسیر: الأنبياء آیہ 101
الأنبياء
101
21:101
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ١٠١
إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١
اِنَّ
الَّذِیْنَ
سَبَقَتْ
لَهُمْ
مِّنَّا
الْحُسْنٰۤی ۙ
اُولٰٓىِٕكَ
عَنْهَا
مُبْعَدُوْنَ
۟ۙ
یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہوچکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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