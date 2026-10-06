Rebar Kurdish Tafsir الأنعام کی تفسیر، آیت 99

[ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ] وه خوای گهوره ئهو خوایهیه كه له ئاسمانهوه باران بۆ ئێوه دائهبهزێنێ [ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ] كه بههۆی ئهو بارانهوه جۆرهها ڕووهك بۆ ئێوه دهرئهكهین و ئهڕوێنین [ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ] وه بههۆی ئهو بارانهوه سهوزایى و دارى سهوزتان بۆ ئهڕوێنین [ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ] وه ههندێك دانهوێڵهی كهڵهكه بوو لهسهر یهك دهردهكهین وهكو گوڵهگهنم كه لهناو ئهو گوڵهدا چهندێك گهنم لهسهر یهك كۆبۆتهوه [ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ] وه له پهلهكانی دارخورما كه ئهو ههموو خورمایهی پێوهیه وه نزیكن و ئهتوانن لێی بكهنهوه [ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ ] وه جۆرهها باخ له ترێ و زهیتون و ههنار [ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ] كه تهماشا بكهی له قهبارهدا یان له ڕهنگدا لهوانهیه لێك بچن بهڵام له تامدا لێك ناچن و ههر یهكهو تامێكی جیاوازی ههیه ئهمیش دیسانهوه تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره دهرئهخات [ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ] تهماشاى بهرههمهكهی بكهن كاتێك كه دێته بهرههم و پێ ئهگات بزانن چۆنه [ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) ]دیسانهوه ههموو ئهمانهی كه باسكرا بهڵگهو نیشانهیه لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵات و حیكمهتى خواى گهوره بۆ كهسانێك كه ئیماندار بن