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تفسیر: الأنعام 6:96
الأنعام
96
6:96
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذالك تقدير العزيز العليم ٩٦
فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٩٦
فَالِقُ
الْاِصْبَاحِ ۚ
وَجَعَلَ
الَّیْلَ
سَكَنًا
وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ
حُسْبَانًا ؕ
ذٰلِكَ
تَقْدِیْرُ
الْعَزِیْزِ
الْعَلِیْمِ
۟
وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبر دست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالِقُ الْإِصْبَاحِ
] وه خوای گهوره ڕووناكی دهردهكات و لهت دهكات لهناو تاریكی شهوهوه [
وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
] وه شهویشی وا گێڕاوه كه هێمن و ئارام بێت و خهڵك تیایدا پشوو بدهن له ماندوو بوونی ڕۆژ [
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
] وه خۆرو مانگیشی وا داناوه كه خهڵكی حسابی خۆیانی پێ بكهن بههۆی خۆرو مانگهوه ڕۆژژمێرو كاتی خۆیان بزانن [
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)
] ئهم تهقدیرو ڕێكخستنه جوانه هی خوایهكه كه زۆر بهعیززهت و باڵادهست و زانایه.