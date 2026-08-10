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تفسیر: الأنعام 6:92
الأنعام
92
6:92
وهاذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يومنون بالاخرة يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون ٩٢
وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌۭ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٢
وَهٰذَا
كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ
مُبٰرَكٌ
مُّصَدِّقُ
الَّذِیْ
بَیْنَ
یَدَیْهِ
وَلِتُنْذِرَ
اُمَّ
الْقُرٰی
وَمَنْ
حَوْلَهَا ؕ
وَالَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ
یُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ
وَهُمْ
عَلٰی
صَلَاتِهِمْ
یُحَافِظُوْنَ
۟
اور (اسی طرح کی) یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے تاکہ آپ ﷺ خبردار کردیں اُمُّ القریٰ (مکہ) اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس (قرآن) پر بھی ایمان لے آئیں گے اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
] ئهم قورئانه پیرۆزهش كتابێكه دامان بهزاندووه بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه پڕ خێرو بهرهكهته [
مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
] وه هاوشێوهی ئهو كتێبه ئاسمانیانهی پێشتره كه بۆ پێغهمبهران هاتووهو بهڕاستیانى داناوه وهكو تهورات و ئینجیل [
وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
] وه بۆ ئهوهی خهڵكى مهككهو دهوروبهری و سهرجهم خهڵكى ئاگادار بكهیتهوه، مهككه دایك و گهورهی ههموو دێ و شارهكانه، چونكه گهورهیه و كهعبهی پیرۆزی تیایه كه قیبلهی موسڵمانانه وه شوێنی حهج كردنیانه [
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
] وه ئهو كهسانهی كه ئیمانیان به ڕۆژی قیامهت ههیه ئهوه ئیمان بهم كتابهش ئههێنن لهبهر ئهوهی ئیمان هێنان بهڕۆژی دوایی وا پێویست دهكات كه ئیمان به قورئانی پیرۆزیش بهێنن [
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩٢)
] وه ئهوان پارێزگاری له نوێژهكانیان ئهكهن و له كاتى خۆیدا ئهنجامى دهدهن.