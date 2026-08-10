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تفسیر: الأنعام 6:90
الأنعام
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
هَدَی
اللّٰهُ
فَبِهُدٰىهُمُ
اقْتَدِهْ ؕ
قُلْ
لَّاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
اَجْرًا ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٰی
لِلْعٰلَمِیْنَ
۟۠
یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی
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[
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
] ئا ئهمانهن كه خوای گهوره هیدایهتی داون [
فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆش شوێنی هیدایهتی ئهوان بكهوه، وه شوێنى پێغهمبهرانی پێش خۆت بكهوه [
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من داوای ئهجرو پاداشت و پاره له ئێوه ناكهم لهسهر ئیمان هێنان و هیدایهت [
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠)
] بهڵكو ئهم قورئانه تهنها یادخستنهوهیهكه بۆ ههموو جیهان به قورئان یادتان ئهخهمهوه.