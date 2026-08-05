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تفسیر: الأنعام 6:9
الأنعام
9
6:9
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوْ
جَعَلْنٰهُ
مَلَكًا
لَّجَعَلْنٰهُ
رَجُلًا
وَّلَلَبَسْنَا
عَلَیْهِمْ
مَّا
یَلْبِسُوْنَ
۟
اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے اور انہیں ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں یہ اب مبتلا ہیں
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
] وه ئهگهر لهسهر داوای خۆیان فریشتهیهكمان بناردایه به پێغهمبهر ئهوه ههر لهسهر شێوهی پیاوێكدا دهماننارد چونكه ئهوان توانای بینینی فریشتهیان نیه [
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩)
] وه ئهو كاته شتهكهیان زیاتر لێ تێك ئهچوو، واته: ئهگهر لهسهر شێوهی مرۆڤدا بیانبینیایه ئهیانووت: ئهمه مرۆڤهو فریشته نیه لهسهر شێوهی فریشته بێ ناتوانن بیبینن كهواته شتهكهیان لێ تێكهڵ ئهبوو.