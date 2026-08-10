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تفسیر: الأنعام 6:84
الأنعام
84
6:84
ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذالك نجزي المحسنين ٨٤
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٤
وَوَهَبْنَا
لَهٗۤ
اِسْحٰقَ
وَیَعْقُوْبَ ؕ
كُلًّا
هَدَیْنَا ۚ
وَنُوْحًا
هَدَیْنَا
مِنْ
قَبْلُ
وَمِنْ
ذُرِّیَّتِهٖ
دَاوٗدَ
وَسُلَیْمٰنَ
وَاَیُّوْبَ
وَیُوْسُفَ
وَمُوْسٰی
وَهٰرُوْنَ ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟ۙ
اور ہم نے اسے (ابراہیم ؑ کو) عطا فرمایا اسحاق ؑ (جیسا بیٹا) اور یعقوب ؑ (جیسا پوتا) ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اور نوح ؑ کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے اور اس (ابراہیم ؑ کی اولاد میں سے داؤد ؑ سلیمان ؑ ایوب ؑ یوسف ؑ موسیٰ ؑ اور ہارون ؑ کو بھی (ہدایت بخشی)۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔
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[
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
] وه ئیسحاقمان به ئیبراهیم بهخشی كاتێك كه خۆى و سارهى خێزانى بێئومێد بوون له منداڵ، وه له نهوهی ئیسحاقیش یهعقوبیشمان پێی بهخشی و كوڕهزاى خۆى بینى [
كُلًّا هَدَيْنَا
] وه هیدایهتی ههموویانمان دا [
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
] وه پێش ئهمانیش هیدایهتی نوحمان دا- صلى الله عليه وسلم - [
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
] وه له نهوهی ئهمانیش داودو سولهیمان و ئهیوب و یوسف و موسى و هارون هیدایهتی ههموومان داون وه ههموومان كردوون به پێغهمبهر (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لهسهر بێت) [
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤)
] بهم شێوازه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه.