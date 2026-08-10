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تفسیر: الأنعام 6:81
الأنعام
81
6:81
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ٨١
وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨١
وَكَیْفَ
اَخَافُ
مَاۤ
اَشْرَكْتُمْ
وَلَا
تَخَافُوْنَ
اَنَّكُمْ
اَشْرَكْتُمْ
بِاللّٰهِ
مَا
لَمْ
یُنَزِّلْ
بِهٖ
عَلَیْكُمْ
سُلْطٰنًا ؕ
فَاَیُّ
الْفَرِیْقَیْنِ
اَحَقُّ
بِالْاَمْنِ ۚ
اِنْ
كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟ۘ
اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے جب کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری تو (ہم دونوں) فریقین میں سے کون امن کا زیادہ حق دار ہے ؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو (بتاؤ !)
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[
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
] وه چۆن من بترسێم له ئهو بت و خوایانهی ئێوه كه سوودو زیانیان بهدهست نیه وه ئێوه ناترسێن لهو ههموو شهریك دانانهی بۆ خوای گهورهی بڕیار ئهدهن له كاتێكدا كه خوای گهوره هیچ بهڵگهیهكی نهناردۆته خوارهوه لهسهر ئهوهی كه ئێوه شهریكى بۆ بڕیار بدهن [
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ
] ئایا لهم دوو كۆمهڵه كامیان شایانترن بهوهی كه ئهمین بن له سزاى خواى گهوره وه نهترسێن؟ ئایا باوهڕداران ئهوانهی كه باوهڕیان به خوای گهوره ههیه یان ئهو كافرانهی كه باوهڕیان بهو بت و دروستكراوه لاوازانه ههیه؟ [
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١)
] ئهگهر ئێوه بهڵگهكان ئهزانن و حهق و باتڵ لێك جیا ئهكهنهوه كامیان شایهنترن بهوهی كه له ئهمن و ئاسایشدا بژین.