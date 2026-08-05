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تفسیر: الأنعام 6:8
الأنعام
8
6:8
وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ٨
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌۭ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًۭا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨
وَقَالُوْا
لَوْلَاۤ
اُنْزِلَ
عَلَیْهِ
مَلَكٌ ؕ
وَلَوْ
اَنْزَلْنَا
مَلَكًا
لَّقُضِیَ
الْاَمْرُ
ثُمَّ
لَا
یُنْظَرُوْنَ
۟
اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر (علانیہ) کوئی فرشتہ ؟ اور اگر ہم نے فرشتہ اتاردیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔
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{كافران داوای دابەزینی فریشتە دەكەن!} [
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
] وه كافران ئهڵێن: ئهوه بۆچی فریشتهیهك دانابهزێته سهر محمد- صلى الله عليه وسلم - بهچاوی خۆمان بیبینین وه قسهی لهگهڵدا بكهین و پێمان بڵێ ئهمه پێغهمبهری خوایه- صلى الله عليه وسلم - تا ئیمانی پێ بێنین وه شوێنی بكهوین [
وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا
] ئهگهر ئێمه مهلائیكهتێكمان داببهزاندایه لهسهر ئهو شێوازهی كه ئهوان پێشنیاریان ئهكرد [
لَقُضِيَ الْأَمْرُ
] ئهوه ئهگهر ئیمانیان نههێنایه ئهو كاته یهكسهر لهناویانمان ئهبردو سزایانمان ئهدا [
ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (٨)
] پاشان هیچ مۆڵهتێكیان پێ نهئهدرا به بینینهكهی دهبوایه یهكسهر باوهڕیان بهێنایه.