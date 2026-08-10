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تفسیر: الأنعام 6:75
الأنعام
75
6:75
وكذالك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ٧٥
وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٥
وَكَذٰلِكَ
نُرِیْۤ
اِبْرٰهِیْمَ
مَلَكُوْتَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَلِیَكُوْنَ
مِنَ
الْمُوْقِنِیْنَ
۟
اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم ؑ کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے
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[
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] بهم شێوازه ئێمه موڵكی ئاسمانهكان و زهوی نیشانی ئیبراهیم- صلى الله عليه وسلم - ئهدهین (مجاهد) دهفهرمێت: خوای گهوره ههموو شتێكی نیشان داوه تهنانهت ئاسمانه بهرزهكان و زهویش [
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)
] تا لهو كهسانه بێ كه بهچاوی خۆی ئهو شته سهرسوڕهێنهرانه ببینێ وه زیاتر یهقینی لهلا دروست بێ.