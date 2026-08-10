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تفسیر: الأنعام 6:69
الأنعام
69
6:69
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩
وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٦٩
وَمَا
عَلَی
الَّذِیْنَ
یَتَّقُوْنَ
مِنْ
حِسَابِهِمْ
مِّنْ
شَیْءٍ
وَّلٰكِنْ
ذِكْرٰی
لَعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
اور یقیناً جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وه خۆیان ئهپارێزن هیچ شتێكیان لهسهر نیه كه خهڵكی تر گاڵته به ئایهتهكانی خوای گهوره بكات ئهگهر ئهو شوێنه بهجێ بێلن و بڕۆن [
وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)
] بهڵكو ئهمه یادخستنهوهیهكه بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و خۆیان لم كاره بپارێزن.