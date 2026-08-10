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تفسیر: الأنعام 6:66
الأنعام
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهٖ
قَوْمُكَ
وَهُوَ
الْحَقُّ ؕ
قُلْ
لَّسْتُ
عَلَیْكُمْ
بِوَكِیْلٍ
۟ؕ
اور (اے نبی ﷺ آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے (ان سے) کہہ دیجیے کہ (اب) میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں
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حدیث
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَّبَ بِهِۦ﴾ بِالْقُرْآنِ ﴿قَوۡمُكَ وَهُوَ ٱلۡحَقُّۚ﴾ الصِّدْق ﴿قُل﴾ لَهُمْ ﴿لَّسۡتُ عَلَیۡكُم بِوَكِیلࣲ ٦٦﴾ فَأُجَازِيكُمْ إنَّمَا أَنَا مُنْذِر وَأَمْركُمْ إلَى اللَّه وَهَذَا قَبْل الأمر بالقتال