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تفسیر: الأنعام 6:64
الأنعام
64
6:64
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍۢ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤
قُلِ
اللّٰهُ
یُنَجِّیْكُمْ
مِّنْهَا
وَمِنْ
كُلِّ
كَرْبٍ
ثُمَّ
اَنْتُمْ
تُشْرِكُوْنَ
۟
کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے پھر تم شرک کرنے لگتے ہو !
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ههر خوای گهورهیه كه توانای ههیه ئێوه ڕزگار بكات لهو ناخۆشی و سهغڵهتی و تاریكییانه [
وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ
] وه له ههموو غهم و پهژارهو ناخۆشییهك [
ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤)
] بهڵام پاشان ئێوه ئهم شته لهبیر ئهكهن وه له كاتى خۆشیدا شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.