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تفسیر: الأنعام 6:62
الأنعام
62
6:62
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ٦٢
ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ ٦٢
ثُمَّ
رُدُّوْۤا
اِلَی
اللّٰهِ
مَوْلٰىهُمُ
الْحَقِّ ؕ
اَلَا
لَهُ
الْحُكْمُ ۫
وَهُوَ
اَسْرَعُ
الْحٰسِبِیْنَ
۟
پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولیٰ ہے برحق آگاہ ہوجاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
] پاشان فریشتهی گیانكێشان ڕوحتان ئهكێشێ و ئهیگهڕێنێتهوه بۆ لای خوای گهوره كه خوایهكی حهقه، یان خهڵكى ههموویان له رۆژى قیامهت دهگهڕێنهوه بۆ لاى خواى گهوره [
أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
] ئایا ههر حوكم و بڕیار بۆ خوای گهوره نیه [
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٦٢)
] وه خوای گهوره خێراترین حساب و لێپرسینهوهتان لهگهڵدا ئهكات و پێویستی به بیركردنهوهو تێڕوانین نیه.