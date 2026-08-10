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تفسیر: الأنعام 6:58
الأنعام
58
6:58
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين ٥٨
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٨
قُلْ
لَّوْ
اَنَّ
عِنْدِیْ
مَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِهٖ
لَقُضِیَ
الْاَمْرُ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ
بِالظّٰلِمِیْنَ
۟
کہہ دیجیے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان (کبھی کا) فیصلہ طے ہوچکا ہوتا اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے
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[
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئهگهر ئهوهی ئێوه داوای ئهكهن و پهلهی لێ ئهكهن كه ئهگهر من پێغهمبهری خوا بم- صلى الله عليه وسلم - خوای گهوره سزاتان بدات یان داوای موعجیزه ئهكهن كه ئهوه بهدهست من نیه بهڵام ئهگهر لای من بوایهو داواتان بكردایهو بۆم جێبهجێ بكردنایه [
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
] ئهو كاته خوای گهوره سزای ئهدان وه بڕیاری ئهدا له نێوان من و ئێوهدا [
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (٥٨)
] وه خوای گهوره خۆی زاناتره به ستهمكاران.