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تفسیر: الأنعام 6:53
الأنعام
53
6:53
وكذالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهاولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ٥٣
وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ٥٣
وَكَذٰلِكَ
فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ
لِّیَقُوْلُوْۤا
اَهٰۤؤُلَآءِ
مَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْهِمْ
مِّنْ
بَیْنِنَا ؕ
اَلَیْسَ
اللّٰهُ
بِاَعْلَمَ
بِالشّٰكِرِیْنَ
۟
اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے ؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتا اس کا شکر کرنے والے ہیں ؟
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[
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
] بهم شێوازه ههندێك له كافرانمان به ههندێكیان تاقیكردۆتهوه، واته: خۆبهگهورهزان و دهسهڵاتدارانمان به لاوازهكان تاقیكردۆتهوه، یاخود كافران كه دهسهڵاتدارو خۆبهگهورهزانن تاقیمان كردونهتهوه بهو موسڵمانه لاوازانه [
لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
] تا كافران بڵێن: ئایا لهناو ئێمهدا خوای گهوره ڕێزی لهمانه ناوهو ئهمانهی كردووه به موسڵمان بهوهی كه ئهمان لهسهر حهق بن و ئێمه لهسهر باتڵ بین خوای گهورهش دهفهرمووێ: [
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣)
] ئایا خوای گهوره خۆی زاناتر نیه كه كێ شوكرانهبژێری خوای گهوره دهكات و كێ شایهنی هیدایهته وه كێیش ئینكاری فهزڵ و چاكهى خوای گهوره دهكات بۆ ئێوهو ڕهخنه ئهگرن و گلهیی ئهكهن.