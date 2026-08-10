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تفسیر: الأنعام 6:52
الأنعام
52
6:52
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ٥٢
وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍۢ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٢
وَلَا
تَطْرُدِ
الَّذِیْنَ
یَدْعُوْنَ
رَبَّهُمْ
بِالْغَدٰوةِ
وَالْعَشِیِّ
یُرِیْدُوْنَ
وَجْهَهٗ ؕ
مَا
عَلَیْكَ
مِنْ
حِسَابِهِمْ
مِّنْ
شَیْءٍ
وَّمَا
مِنْ
حِسَابِكَ
عَلَیْهِمْ
مِّنْ
شَیْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ
فَتَكُوْنَ
مِنَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام (اور) اس کی رضا کے طالب ہیں آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے تو اگر (بالفرض) آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوجائیں گے
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{فەرمان كردن بەڕێزگرتن لە فەقیرو هەژاران} [
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
] (ئیبن مهسعود) دهفهرمێت: دهسهڵاتدارانى قوڕهیش به لاى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - تێپهڕین كه (خهباب و صوههیب و بیلال و عهممار) ى لا بوو، وتیان ئهى محمد ئایا تۆ بهمانه رازى بوویت؟ ئایا ئێمه شوێن ئهمانه بكهوین؟ ئهمانه دهربكه ئێمه شوێنت دهكهوین، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهو كهسانه دهرمهكه كه له خوای گهوره دهپاڕێنهوه به بهیانیان و ئێواران و زیكرهكانی بهیانیان و ئێواران ئهخوێنن، یاخود به بهیانیان و ئێواران نوێژ بۆ خوای گهوره ئهكهن وه تهنها مهبهستیان ڕهزامهندی خوای گهورهیه واته: موسڵمانه فهقیرو ههژارهكان [
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] لێپرسینهوهی ئهو كهسانه لهسهر خۆیانه وه لێپرسینهوهی تۆش لهسهر خۆته هیچ شتێكی ئهوان نایهته سهرشانی تۆ بۆچی دهریاندهكهی [
فَتَطْرُدَهُمْ
] دهریانمهكه بهڵكو بایهخیان پێ بده لهبهر ئهوهی ئههلی دینن [
فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)
] ئهگهر ئهم موسڵمانه فهقیرو ههژارانه دهركهیت كه زیكرو عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن بۆ ئهوهی كه كافران موسڵمان بن و گرنگی و بایهخ بهوان بدهی ئهمه تۆ بهم حاڵهت ستهمێكت لهوان كردووهو له ستهمكاران ئهبیت.