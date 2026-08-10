سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: الأنعام 6:50
الأنعام
50
6:50
قل لا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ٥٠
قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠
قُلْ
لَّاۤ
اَقُوْلُ
لَكُمْ
عِنْدِیْ
خَزَآىِٕنُ
اللّٰهِ
وَلَاۤ
اَعْلَمُ
الْغَیْبَ
وَلَاۤ
اَقُوْلُ
لَكُمْ
اِنِّیْ
مَلَكٌ ۚ
اِنْ
اَتَّبِعُ
اِلَّا
مَا
یُوْحٰۤی
اِلَیَّ ؕ
قُلْ
هَلْ
یَسْتَوِی
الْاَعْمٰی
وَالْبَصِیْرُ ؕ
اَفَلَا
تَتَفَكَّرُوْنَ
۟۠
(اے نبی ﷺ ان سے) کہہ دیجیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے اور نہ (میں نے دعویٰ کیا ہے کہ) مجھے غیب کا علم حاصل ہے اور نہ میں نے (کبھی) یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کیا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہیے تو کیا اب برابر ہوجائیں گے اندھے اور دیکھنے والے ؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے ؟
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- غەیبی نەزانیووە} [
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: من پێتان ناڵێم خهزێنهكانی خوای گهوره لای منه یان غهیب ئهزانم، بهڵكو هیچ شتێك له غهیب نازانم تهنها ئهوه نهبێت كه ههندێك جار خوای گهوره خۆی نیشانم بدات، وه من ناڵێم مهلائیكهتم تا داوای ههندێك شتم لێ بكهن كه له تواناو دهسهڵاتمدا نهبێ [
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ
] بهڵكو من تهنها شوێنی ئهو وهحیه ئهكهوم كه خوای گهوره بۆم ئهنێرێ كه فهرمانم پێكراوه بیگهیهنم و لێى لانادهم [
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا نابیناو بینا یهكسانن و وهكو یهك وان؟ واته: ئهو كهسهی كه گومڕایهو ئهو كهسهی لهسهر هیدایهته، یان ئهو كهسهی كه موسڵمانه ئهوهی كه كافره وهكو یهك وان؟ نهخێر، ههرگیز یهكسان نین [
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوه لهم شتانه تا ڕێگای حهق و هیدایهت بگرنهبهر.