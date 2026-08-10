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تفسیر: الأنعام 6:45
الأنعام
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
الْقَوْمِ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ؕ
وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ
رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم (اور کفر و شرک) کی روش اختیار کی تھی اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
] ئهو كاته خوای گهوره دوای كهسانی زاڵم و ستهمكار ئهبڕێتهوهو ڕیشهكێشیان دهكات [
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)
] وه حهمدو سهناو ستایش بۆ الله كه پهروهردگاری ههموو جیهانه، كه ئهمیش فێركردنی ئیماندارانه له كاتی هاتنی نیعمهتدا حهمدو سهنای خوای گهوره بكهن.