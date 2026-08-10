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تفسیر: الأنعام 6:39
الأنعام
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
صُمٌّ
وَّبُكْمٌ
فِی
الظُّلُمٰتِ ؕ
مَنْ
یَّشَاِ
اللّٰهُ
یُضْلِلْهُ ؕ
وَمَنْ
یَّشَاْ
یَجْعَلْهُ
عَلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں (اور) اندھیروں میں (بھٹک رہے) ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کردیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿صُمࣱّ﴾ عَنْ سَمَاعهَا سَمَاع قَبُول ﴿وَبُكۡمࣱ﴾ عَنْ النُّطْق بِالْحَقِّ ﴿فِی ٱلظُّلُمَـٰتِۗ﴾ الْكُفْر ﴿مَن یَشَإِ ٱللَّهُ﴾ إضْلَاله ﴿یُضۡلِلۡهُ وَمَن یَشَأۡ﴾ هِدَايَته ﴿یَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَ ٰطࣲ﴾ طَرِيق ﴿مُّسۡتَقِیمࣲ ٣٩﴾ دِين الْإِسْلَام