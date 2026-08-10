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تفسیر: الأنعام 6:35
الأنعام
35
6:35
وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ٣٥
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًۭا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًۭا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍۢ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٥
وَاِنْ
كَانَ
كَبُرَ
عَلَیْكَ
اِعْرَاضُهُمْ
فَاِنِ
اسْتَطَعْتَ
اَنْ
تَبْتَغِیَ
نَفَقًا
فِی
الْاَرْضِ
اَوْ
سُلَّمًا
فِی
السَّمَآءِ
فَتَاْتِیَهُمْ
بِاٰیَةٍ ؕ
وَلَوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
لَجَمَعَهُمْ
عَلَی
الْهُدٰی
فَلَا
تَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْجٰهِلِیْنَ
۟
اور اگر ان کا اعراض آپ ﷺ پر بہت شاق گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کردیتا تو آپ ﷺ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں !
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
] ههرچهنده پشتههڵكردنی ئهوان له ئیمان هێنان لهلای تۆ زۆر گهورهیه وه خهفهتی لێ ئهخۆی [
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
] ئهگهر ئهتوانی نهفهق و تونێلێك له زهویدا لێ بدهی [
أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
] یاخود پهیژه دانێیت و سهركهویت بۆ ئاسمان [
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
] تا ئایهت و نیشانهیهكیان بۆ بێنی باشتر لهوهى من تا ئیمان بێنن بۆیان بێنه واته: هیچ شتێك نهماوهو بهڵگهیان بهسهردا جێگیر كراوه [
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
] وه ئهگهر شایهنی هیدایهت بوونایه و خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئهوه ههموویانی لهسهر هیدایهت كۆ ئهكردهوه، كه پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - زۆر سور بوو لهسهر ئهوهى كه خهڵكى ئیمان بێنن [
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه نهزانن و تهنها ئهوهندهت لهسهره پهیامی خوای گهوره بگهیهنیت.