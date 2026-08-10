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تفسیر: الأنعام 6:32
الأنعام
32
6:32
وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ٣٢
وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٢
وَمَا
الْحَیٰوةُ
الدُّنْیَاۤ
اِلَّا
لَعِبٌ
وَّلَهْوٌ ؕ
وَلَلدَّارُ
الْاٰخِرَةُ
خَیْرٌ
لِّلَّذِیْنَ
یَتَّقُوْنَ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَا ٱلۡحَیَوٰةُ ٱلدُّنۡیَاۤ﴾ أَيْ الِاشْتِغَال بِهَا ﴿إِلَّا لَعِبࣱ وَلَهۡوࣱۖ﴾ وَأَمَّا الطَّاعَة وَمَا يُعِين عَلَيْهَا فَمِنْ أُمُور الْآخِرَة ﴿وَلَلدَّارُ ٱلۡـَٔاخِرَةُ﴾ وَفِي قِرَاءَة {وَلَدَارُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ} أَيْ الْجَنَّة ﴿خَیۡرࣱ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَۚ﴾ الشِّرْك ﴿أَفَلَا يَعۡقِلُونَ ٣٢﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء ذَلِكَ فَيُؤْمِنُونَ