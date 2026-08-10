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تفسیر: الأنعام 6:31
الأنعام
31
6:31
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون ٣١
قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٣١
قَدْ
خَسِرَ
الَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِلِقَآءِ
اللّٰهِ ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
جَآءَتْهُمُ
السَّاعَةُ
بَغْتَةً
قَالُوْا
یٰحَسْرَتَنَا
عَلٰی
مَا
فَرَّطْنَا
فِیْهَا ۙ
وَهُمْ
یَحْمِلُوْنَ
اَوْزَارَهُمْ
عَلٰی
ظُهُوْرِهِمْ ؕ
اَلَا
سَآءَ
مَا
یَزِرُوْنَ
۟
بڑے گھاٹے میں پڑگئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں یہاں تک کہ جب آجائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس (قیامت) کے بارے میں ہم سے ہوئی اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہوجاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے
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[
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ
] ئهو كهسانهی كه گهیشتنیان به خوای گهوره بهدرۆ ئهزانی و باوهڕیان بهزیندوو بوونهوهو لێپرسینهوه نهبوو ئهوانه به دڵنیایى دۆڕاون [
حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
] تا كاتێك كه قیامهت دێت له ناكاودا [
قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا
] پهشیمان ئهبنهوهو غهم و خهفهت ئهخۆن و ئهڵێن هاوار بۆ خۆمان كه ئێمه چهندێك كهمتهرخهمیمان كرد له دونیاداو كردهوهى چاكمان نهكردو خۆمان ئاماده نهكرد بۆ ئهم رۆژى قیامهته [
وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ
] وه ئهوان قورسایی تاوانهكانیان ههڵگرتووه لهسهر پشتیان [
أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٣١)
] بهڕاستی ئهو تاوانانه خراپترین شته كه ههڵیانگرتووه.