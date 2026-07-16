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الأنعام
21
6:21
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ٢١
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢١
وَمَنْ
اَظْلَمُ
مِمَّنِ
افْتَرٰی
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
اَوْ
كَذَّبَ
بِاٰیٰتِهٖ ؕ
اِنَّهٗ
لَا
یُفْلِحُ
الظّٰلِمُوْنَ
۟
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ایسے ظالم (کبھی) فلاح نہیں پاسکتے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
] كێ ههیه لهو كهسه ستهمكار تر، واته: كهس لهو كهسه ستهمكارتر نیه كه درۆ ههڵئهبهستێ بۆ خوای گهوره یان ئایهتهكانی قورئان یان موعجیزهكان بهدرۆ ئهزانێ [
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢١)
] به دڵنیایى خوای گهوره ئهو زاڵمانه سهرفراز ناكات و تۆڵهو ئینتیقامیان لێئهسهنێت.