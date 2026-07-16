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الأنعام
18
6:18
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
الْقَاهِرُ
فَوْقَ
عِبَادِهٖ ؕ
وَهُوَ
الْحَكِیْمُ
الْخَبِیْرُ
۟
اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
] وه خوای گهوره باڵادهسته بهسهر بهندهكانیداو ههموویان ملكهچ و بێدهسهڵاتن له ئاستیدا [
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)
] وه خوای گهوره زۆر دانایهو زانیارییهكی وردی ههیه.