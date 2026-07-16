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الأنعام
17
6:17
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ١٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ١٧
وَاِنْ
یَّمْسَسْكَ
اللّٰهُ
بِضُرٍّ
فَلَا
كَاشِفَ
لَهٗۤ
اِلَّا
هُوَ ؕ
وَاِنْ
یَّمْسَسْكَ
بِخَیْرٍ
فَهُوَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
قَدِیْرٌ
۟
اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہرچیز پر قادر ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
{سوودو زیان تەنها بەدەست خوایە} [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
] وه ئهگهر خوای گهوره تووشی زیانێكت بكات له ههژاری و نهخۆشی و كێشهو گرفت، وه بهڵاو موسیبهتێك دابهزێنێته سهرت ئهوه كهس ناتوانێ لهسهرتی ههڵبگرێ تهنها خوای گهوره خۆی نهبێ [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
] وه ئهگهر خوای گهوره بیهوێ تووشی خێرێكت بكات له ڕزق و ڕۆزی و لهشساغی و ههر نیعمهتێكی تر [
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)
] ئهوه ههر خوای گهوره خۆی تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه.