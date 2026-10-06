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Tafsir Fathul Majid الأنعام کی تفسیر، آیت 127
الأنعام
127
6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧
لَهُمْ
دَارُ
السَّلٰمِ
عِنْدَ
رَبِّهِمْ
وَهُوَ
وَلِیُّهُمْ
بِمَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
اُن کیلیے اُن کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے
1
اور وہ ان کا سرپرست ہے اُس صحیح طرزِ عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا
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