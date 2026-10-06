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Tafsir Fathul Majid الأنعام کی تفسیر، آیت 123
الأنعام
123
6:123
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذٰلِكَ
جَعَلْنَا
فِیْ
كُلِّ
قَرْیَةٍ
اَكٰبِرَ
مُجْرِمِیْهَا
لِیَمْكُرُوْا
فِیْهَا ؕ
وَمَا
یَمْكُرُوْنَ
اِلَّا
بِاَنْفُسِهِمْ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر اُنہیں اس کا شعور نہیں ہے
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