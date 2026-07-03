سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأنعام
121
6:121
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ١٢١
وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١
وَلَا
تَاْكُلُوْا
مِمَّا
لَمْ
یُذْكَرِ
اسْمُ
اللّٰهِ
عَلَیْهِ
وَاِنَّهٗ
لَفِسْقٌ ؕ
وَاِنَّ
الشَّیٰطِیْنَ
لَیُوْحُوْنَ
اِلٰۤی
اَوْلِیٰٓـِٕهِمْ
لِیُجَادِلُوْكُمْ ۚ
وَاِنْ
اَطَعْتُمُوْهُمْ
اِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُوْنَ
۟۠
اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یقیناً یہ (اس کا کھانا) گناہ ہے اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہوجاؤ گے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{حەرامێتی ئەو سەربڕاوانەی كە ناوی خوایان لەسەر نەهێنراوە} [
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
] وه ئێوه لهو سهربڕاوانه مهخۆن كه ناوی خوای گهورهی لهسهر نههێنراوه، یان ئهوهی كه مردار بۆتهوه یان ئهوهی كه ناوی غهیری خوای لهسهر هێنراوه [
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
] ئهوه تاوانهو حهرامه [
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
] وه شهیتانهكان وهحی ئهنێرن واته: وهسوهسه دروست ئهكهن بۆ ئهولیاو دۆست و خۆشهویستانی خۆیان بۆ ئهوهی كه ئهوان مشتومڕو دهمهقاڵێ لهگهڵ ئێوهدا بكهن كه ئهیانووت: بۆچی ئێوه شتێك كه بهدهستی خۆتان ئهیكوژن واته: سهری ئهبڕن حهڵاڵهو ئهیخۆن بهڵام شتێك كه خوا كوشتۆتی واته: مردار بۆتهوه نایخۆن؟ ئهوه وهسوهسهی شهیتان بوو ئهیخسته دڵی دۆستهكانی خۆی بۆ ئهوهی كه مشتومڕو دهمهقاڵێى لهگهڵ موسڵماناندا پێ بكهن، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند [
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)
] وه ئهگهر ئێوه گوێڕایهڵی ئهوان بكهن ئهوا ئێوهش له موشریكان ئهبن، نابێ گوێڕایهڵی موشریك بكهن و ئهوان حهڵاڵ و حهرامتان بۆ دیارى بكهن