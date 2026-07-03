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الأنعام
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدْقًا
وَّعَدْلًا ؕ
لَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
اور آپ ﷺ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
] وه وشهو وهعدو بهڵێنی خوای گهوره ههمووی تهواو و ڕاست بوو، ههواڵهكانی لهوپهڕی ڕاستگۆییدایه، وه ئهحكامهكانیشی لهوپهڕی دادوهریدایه [
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
] وه هیچ گۆڕانێك بهسهر وشهو بڕیارو حوكمی خوای گهورهدا نایات [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهكانتان، وه زۆر زانایه به كردهوهكانتان