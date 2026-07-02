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الأنعام
111
6:111
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
وَلَوْ
اَنَّنَا
نَزَّلْنَاۤ
اِلَیْهِمُ
الْمَلٰٓىِٕكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
الْمَوْتٰی
وَحَشَرْنَا
عَلَیْهِمْ
كُلَّ
شَیْءٍ
قُبُلًا
مَّا
كَانُوْا
لِیُؤْمِنُوْۤا
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ
یَجْهَلُوْنَ
۟
اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے رو برو جمع کردیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے
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Fahim Shahriar Shuvro
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2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 111:6
Once I was derailed from the path of the light, from Siratul Mustaqim. But then, Allah has 'willed' (reference to this verse) to bestow me with Hidayat and Alhamdulillah, all thanks to Allah, I’m now back again on the way to get closer to my Lord, the Most Merciful.
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